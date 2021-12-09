العراق: التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينهي "المهام القتالية" في البلاد

سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على الأراضي العراقية، مضيفا أن العلاقة "ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن هذا التغيير، أوّل مرة في حزيران/يوليو، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة، في إطار مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية"داعش"

وتُولي الحكومة العراقية أهمية كبرى لهذا التحالف، لمواجهة تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كافة القوات الأميركية البلاد، حيث سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق.

ويضم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أكثر من 80 دولة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا والعديد من الدول العربية، وتشكل في عام 2014 لدعم الهجمات في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحافظ تنظيم "داعش" على "وجود سري كبير في العراق وسوريا، ويحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط، ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين، مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا"، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير 2021.