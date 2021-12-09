تقرير: انفجار في مصفاة بارسيان للغاز جنوبي إيران

ذكر التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، وقوع انفجار في مصفاة بارسيان للغاز جنوبي البلاد

ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، وقوع انفجارا في أحد خطوط أنابيب مكثفات الغاز في مصفاة باريسان بمدينة خوزي التابعة لمحافظة فارس جنوبي البلاد ، مشيرا إلى أن"الانفجار وقع بسبب اصطدام حفارة ميكانيكية بخط أنابيب مكثف للغاز".

وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة غاز باريسان، علمدار بابائي، للتلفزيون الإيراني "إن إنفجاراً وقع في خط أنابيب مكثفات الغاز 10 في مصفاة بارسيان في مدينة خوزي"وأوضح أن "الانفجار وقع بسبب اصطدام حفارة ميكانيكية بخط أنابيب مكثف للغاز"، موضحا "لم تقع إصابات في هذه الحادثة، وحالياً تتواجد قوات الإغاثة والعمليات في مكان الحادث وقامت بقطع خط النقل عن الأصل".

وكانت وسائل إعلام إيرانية،قد أعلنت عن وقوع انفجار في خط أنابيب غاز جنوب طهران، الإثنين المنصرم، ورجحت وقوع الانفجار بسبب "عطب في الخط"، فيما لم تشر إلى وقوع إصابات.

وقبل أيام، أفادت "تسنيم" بوقوع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان في جنوب إيران، موضحة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة.

وأمس، اعترف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن حكومته تواجه عجزا ماليا خطيراً في الأشهر المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل.