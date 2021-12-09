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تركيا: مقتل 3 جنود في هجوم شنه الأكراد شمالي العراق

i24NEWS - Reuters

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جنود أتراك يقفون امام نعش رفيقهم كوراي كاراجا الذي قتل بنيران وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين خلال مراسم تشييعه في اسطنبول في 11 شباط/فبراير 2018.
AFP / YASEEN AKJULجنود أتراك يقفون امام نعش رفيقهم كوراي كاراجا الذي قتل بنيران وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين خلال مراسم تشييعه في اسطنبول في 11 شباط/فبراير 2018.

"إصابة الأهداف المحددة في المنطقة في عملية جوية وتم تحييد ستة إرهابيين. ما زالت العمليات مستمرة في المنطقة"

ذكرت بيان صدار عن وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود أتراك في هجوم شنه مسلحون أكراد، اليوم الخميس، خلال عمليات عبر الحدود شمالي العراق، وأضاف البيان "وفقا للمؤشرات الأولية، تم إصابة الأهداف المحددة في المنطقة في عملية جوية وتم تحييد ستة إرهابيين. ما زالت العمليات مستمرة في المنطقة".

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بحسب ما نقلته رويترز، استهدفت العمليات التركية في العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني، والذي لديه قواعد هناك وتصنفه تركيا "جماعة إرهابية".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت وزارة الدفاع التركية تحييد 33 ألفا و5 إرهابيين خلال العمليات العسكرية التي شنتها منذ 24 يوليو/ تموز 2015 بما يشمل العراق وشمال سوريا.

وكان حزب العمال الكردستاني قد بدأ تمردا في جنوب شرق تركيا عام 1984 أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.