ملكة جمال العراق السابقة: "السيطرة الإيرانية داخل العراق تمنع التطبيع مع إسرائيل"

"الكثير من العراقيين يأملون في تطوير العلاقات مع إسرائيل ولكن النفوذ الإيراني وعدم وجود حكم مستقل يمنع ذلك"

قالت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان إن "السيطرة الإيرانية داخل العراق تمنع التطبيع مع إسرائيل" مشيرة إلى أن "الكثير من العراقيين يأملون في تطوير العلاقات مع إسرائيل ولكن النفوذ الإيراني وعدم وجود حكم مستقل يمنع ذلك".

جاءت تصريحات سارة عيدان في لقاء خاص مع مراسل قناة i24NEWS أدهم حبيب الله، حيث انتقدت "عدم مشاركة ملكة جمال العراق في المسابقة لأغراض سياسية وبسبب اقامتها في إسرائيل".

وتشارك سارة عيدان في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام هذا العام في إسرائيل، حيث علن منتجو مسابقة "جمال الكون" في وقت سابق ان المسابقة ستقام لأول مرة في اسرائيل وستنظم في مدينة ايلات الساحلية جنوب البلاد في 12 كانون أول/ديسمبر وسيتم عرض المسابقة ببث حي ومباشر امام 600 مليوم مشاهد في العالم، ولأول مرة ستتنافس مشاركة من دولة الامارات العربية للحصول على اللقب العالمي بالاضافة الى ممثلة من المغرب، والتي ستتنافس بالمسابقة لأول مرة منذ 40 عاما.

ووفقا للبيان فان الحدث الكبير سينظم في مبنى ضخم سيتم احضاره خصيصا من البرتغال وسيجري العمل على بناءه خلال الاسابيع القادمة في ميناء ايلات. وزار أعضاء كبار في منظمة جمال الكون على رأسهم رئيسة المنظمة بولا شوجرت الاسبوع الماضي اسرائيل وقاموا باجراء اجتماعات وجولات في مدينة ايلات.