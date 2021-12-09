وزير الأمن الإسرائيلي: "إيران تسعى لتدمير كافة قيم الحرية في الشرق الأوسط"

غانتس"نتطلع إلى تعميق الحوار بشأن الاستعداد العسكري المشترك مع أمريكا لمواجهة إيران ووقف تطلعاتها النووية"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، إن"إيران لا تشكل تهديدًا لأمننا فحسب بل لقيمنا المشتركة، وهي تسعى لتدمير كافة قيم الحرية في الشرق الأوسط"وأشار إلى "أننا واثقون في عزم إدارة الرئيس الأمريكي منع إيران من امتلاك سلاح نووي"

وأكد غانتس خلال محادثاته مع نظيره الأميركي في البنتاغون، الخميس أن "البرنامج النووي مجرد وسيلة لتعميق هيمنة طهران"، مضيفا: "إيران تماطل وتستخدم لعبة الوقت وتواصل أعمالها العدائية في المنطقة" وتابع "نتطلع إلى تعميق الحوار بشأن الاستعداد العسكري المشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة إيران ووقف تطلعاتها النووية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن مسؤولين سيبحثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بواعث القلق المشتركة إزاء إيران، غير أن "البنتاغون" أحجم عن التعليق على تقرير لـ"رويترز" تحدث عن مناقشات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية تركز على إيران.

كان التقرير نقل أمس الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

وتؤكد الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي لم ترد تقارير بشأنها من قبل، قلق الغرب إزاء المحادثات النووية العسيرة مع إيران التي أمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تحيي اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عبروا عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بسبب مطالب هائلة لحكومة إيران الجديدة المتشددة، مما زاد شكوك الغرب في أن طهران تسعى لكسب الوقت فيما تطور برنامجها النووي.