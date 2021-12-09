البيت الأبيض: بايدن يأمر بـ "الاستعدادات" في حال فشل السبل الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني

البيت الأبيض: أوضحنا لإيران أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال النووي

قال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى أوامره بـ"الاستعدادات"في حال فشل السبل الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه" أوضحنا لإيران أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال النووي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة لم تفرج عن أي من الأموال الإيرانية المجمدة"وتابع "نواصل التركيز على الدبلوماسية مع إيران لضمان العودة المشتركة إلى الاتفاق النووي".

ولفت إلى أن واشنطن ملتزمة بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكداً أن استفزازات طهران لن تحسن من موقفها في مفاوضات فيينا" واضاف: "تصعيد إيران لبرنامجها النووي سيدخلنا في أزمة محتملة، والرئيس جو بايدن ملتزم بضمان ألا تحصل طهران على سلاح نووي" وشدد على أنه إذا أخفقت الدبلوماسية ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى ضد إيران.

وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

لكن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي لم ترد تقارير بشأنها من قبل، تؤكد قلق الغرب إزاء المحادثات النووية العسيرة مع إيران التي أمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تحيي اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عبروا عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بسبب مطالب هائلة لحكومة إيران الجديدة المتشددة، مما زاد شكوك الغرب في أن طهران تسعى لكسب الوقت فيما تطور برنامجها النووي.