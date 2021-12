توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "شراكة" في أبو ظبي لتعزيز اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل

أعلن معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "شراكة" الإماراتية بهدف تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المعهد -الذي أسسه كوشنر- في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبّعت مع إسرائيل، ومتابعة سبل البناء على هذه المعاهدة.

وقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات أبراهام، روبرت غرينواي، مع مؤسسي مبادرة "شراكة"، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، بالإضافة إلى كوشنر.

ومن جهته قال السراح، إن "مذكرة التفاهم تهدف إلى المساعدة في نشر السلام وإن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام سيكون لاعبا رئيسيا لمواصلة الترويج لهذه الاتفاقيات التاريخية".