خبراء يحذرون بينيت: "الموجة الخامسة بدأت في إسرائيل علينا السيطرة على متحور أوميكرون"

توصيات للحكومة: تمديد القيود في مطار بن غوريون

على خلفية معطيات كورونا الأخيرة، قدم باحثو الجامعة العبرية الليلة الماضية (الخميس) تقريرًا إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ولمديرة الصحة الدكتورة شارون الروعي برايس، محذرين من بدء الموجة الخامسة في إسرائيل و أنه يجب وقف اندلاع أوميكرون.

وأشار الباحثون إلى أن الارتافع الحالي كبير وأنه لأول مرة منذ نهاية الموجة الرابعة وحملة التطعيمات، يبدو أن الوباء ينتشر في جميع القطاعات والفئات العمرية.

ومع ذلك، فإن الباحثين غير متأكدين من السبب الاساسي لتفشي الفيروس ويذكرون عددًا من الأسباب المحتملة مثل انخفاض مستوى مناعة السكان، أو زيادة العدوى في العائلات الشابة الذين لديهم أدنى مناعة أو ان السبب هو زيادة الإصابات في المدارس.

وأوصى الباحثون بأن تؤخر الحكومة انتشار أوميكرون وتوقفه في إسرائيل قدر الإمكان من خلال الاستمرار في تقييد الدخول إلى إسرائيل. وأشار الباحثون إلى أن "الوقت الذي سنكتسبه سيجعل من الممكن جمع المعلومات حول ضرورة جرعة رابعة أو لقاح ملائم لأوميكرون".

وفي وقت سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز امس (الخميس) على تمديد القيود الحالية في مطار بن غوريون لمدة 10 أيام إضافية، ابتداء من يوم الأحد القادم 12 ديسمبر\كانون الأول 2021.

وسيتم تمديد قانون حجر العائدين إلى إسرائيل، الملقحين وغير الملقحين، بأمر من المدير العام لوزارة الصحة، رهنا بموافقة لجنة الصحة في الكنيست.

كما اتفق رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة على مناقشة القيود الإضافية وحوافز التطعيم في الأيام المقبلة.