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تقرير: الفصائل الفلسطينية في غزة تنتظر النتائج التي ستفضي إليها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد للقاهرة

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (إلى اليسار) مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الأهدية في القاهرة ، 9 ديسمبر 2021.
Shlomi Amsalemوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (إلى اليسار) مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الأهدية في القاهرة ، 9 ديسمبر 2021.

الفصائل الفلسطينية تنتظر ردود القـاهرة بعد زيارة لابيد

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ، صباح اليوم (الجمعة)، أن الفصائل الفلسطينية في غزة تنتظر نتائج زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد لمصر. يأتي هذا التقرير بعد إطلاق تهديدات بالتصعيد على الحدود في الأيام الأخيرة وبعد ان هاجمت عناصر مختلفة من حماس القاهرة، احتجاجًا على المماطلة في معالجة الملفّات المرتبطة بالقطاع.

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علمت الصحيفة اللبنانية المقرّبة من حزب الله من مصادر فلسطينية أن الفصائل ستقرر بحسب نتائح المحادثات بين رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية لابيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما إذا كانت ستستمر في التصعيد وفي المُضيّ في برنامجها، أو العدول عنه.

وأضافت المصادر أن الفصائل تتوقع أن تواصل القاهرة الاتصالات معها خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة لاحتواء الموقف وتصحيح الخطأ الذي أدى إلى التوتر الأمني.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال زيارة لابيد لمصر، التقى أيضًا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وأفادت صحيفة الدستور المصرية، أمس، أن القاهرة قررت إطلاق المرحلة الثانية من خطة إعادة تأهيل قطاع غزة الاثنين المقبل. من جهة أخرى، أعرب مسؤولون في الفصائل الفلسطينية، في الأيام الأخيرة، عن عدم ارتياحهم لسير عمليات إعادة التأهيل.