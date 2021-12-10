الشاباك: السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب، وهناك مخاوف من انهيارها

قال رئيس الشاباك رونين بار في عرض التقييم الاستخباري السنوي للمنظمة على مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت) يوم الأحد أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب، وهناك مخاوف من انهيارها. وقال: "يجب على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية".

وبحسب موقع " واللا" الاسرائيلي، قال وزير كان قد حضر اجتماع مجلس الوزراء إن رئيس جهاز الأمن العام أشار إلى أن تعزيز السلطة الفلسطينية مهم لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حماس.

ونقل كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي الذين قدموا لمحة عامة للوزراء خلال الاجتماع نفس الرسالة وقالوا أيضًا إنه ينبغي اتخاذ إجراءات لتقوية السلطة الفلسطينية.

وزير الأمن بيني غانتس يقود في الحكومة خط تعزيز السلطة الفلسطينية. والتقى غانتش هذا الأسبوع مع وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج من ميرتس، الذي تحدث عدة مرات علنًا عن الخوف من انهيار السلطة الفلسطينية. وصرح غانتس لفريج بأنه يعتزم الاجتماع مرة أخرى قريباً مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وسيكون هذا ثاني لقاء بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار عيساوي فريج في مقابلة لقناة 12 أن الوضع في السلطة الفلسطينية "على وشك الانهيار" وأن" هذا ما يفسر موجة الاعتداءات الحالية التي يخرج فيها الشباب للطعن"

وبحسب القناة (12) سيكون على طاولة النقاش "تقوية محمود عباس والسلطة الفلسطينية حتى لا تتعزز حماس في الضفة الغربية، ومقترحات اقتصادية وأمنية تهدف إلى إضعاف حماس" وستطرح على طاولة المفاوضات عدة مقترحات للتعاون الأمني والاقتصادي من شأنها مساعدة السلطة في عملياتها اليومية.