لبنان: بيطار يطلب التنفيذ الفوري لمذكرة توقيف وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت

"رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار"

أفاد مصدر قضائي لبناني، اليوم الجمعة، أن المحقق العدلي، في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، طلب "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، بعد استئنافه التحقيقات، مشيراً إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية".

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قد رفض قبل أسابيع، تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، في حق النائب خليل.

وتنتقد قوى سياسية عدة في لبنان، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار، الذي ادعى على رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، ليغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية.

ولاحقت بيطار 16 دعوى، منذ تسلمه التحقيق، مطالبة بـ "كفّ يده عن القضية"، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ منتصف كانون الأول/أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.