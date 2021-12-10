مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "ضرورة اعداد خطة عسكرية واقعية تهدد النظام الإيراني"

اردان على "المنتظم الدولي اعادة فرض عقوبات اقتصادية وحظر السلاح على إيران في حال فشل المفاوضات في فيينا"

طالب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان المنتظم الدولي اعادة فرض عقوبات اقتصادية وحظر السلاح على إيران في حال فشل المفاوضات في فيينا، واصفا احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "بأنه يمهد لطهران الطريق الى تطوير قدرات نووية".

وأكد جلعاد على "ضرورة اعداد خطة عسكرية واقعية تهدد النظام الإيراني" وشدد على أن "إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا على خيارات أخرى ولكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تسمح لإيران بالتحول الى دولة على عتبة النووي".

جاءت تصريحات كلعاد إران خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده منظمة الجالية اليهودية الامريكية، في فلوريدا، حيث أعرب عن أمله في أن لا تؤدي مفاوضات فيينا الى احياء الاتفاق، موضحا أن "العقوبات ليست وسيلة كافية لإقناع إيران على وقف برنامجها النووي"

وفي السياق قال قال منسق الاتحاد الاوروبي إنركي مورا، عقب انتهاء جولة أخرى من محادثات فيينا أمس،"إن المفاوضات صعبة جدا" وأضاف"سنرى أين سنصل في الأيام المقبلة، وأنه لا تزال هناك مواقف مختلفة يجب تقريبها، كما يتعين على كافة الأفرقاء أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن أن يحصلوا عليه"