ولي العهد السعودي يغادر البحرين والكويت تترقب استقباله في خامس جولة لدول الخليج

" قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستعقد دورتها الثانية والأربعين، الشهر الحالي في الرياض"

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن زيارته إلى البحرين أتت " لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين"في ما تترقب الكويت، مساء هذا اليوم، وصول بن سلمان، في خامس وآخر محطات جولته الخليجية.

حيث أكد وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن بلاده "تطلع لتلك الزيارة المهمة التي تضيف لبنة في صرح العلاقات القوية بين البلدين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وتعتبر زيارة بن سلمان إلى البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية، التي استهلها الثلاثاء الماضي، بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وزار بعدها الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على "أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى".

كما زار بن سلمان قطر، الأربعاء، وترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري، وتم "التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

ويُذكر أن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستعقد دورتها الثانية والأربعين، الشهر الحالي في الرياض.