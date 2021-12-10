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الضفة الغربية: اشتباكات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب بلدة بيتا

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متظاهر فلسطيني يستخدم مقلاعًا لإعادة قنابل الغاز المسيل للدموع وسط اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية في 10 ديسمبر 2021 ، .
Jaafar ASHTIYEH / AFPمتظاهر فلسطيني يستخدم مقلاعًا لإعادة قنابل الغاز المسيل للدموع وسط اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية في 10 ديسمبر 2021 ، .

الصحة الفلسطينيةمقتل شاب فلسطيني (31 عاما) أصيب برصاصة حية في الرأس خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية"

وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، بعد ظهر يوم الجمعة، رشق خلالها مئات الفلسطينيين الاطارات المحترقة والحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية، في ما ردت الأخيرة"بوسائل تفريق مكافحة الشغب من أجل استعادة النظام"، وقال الجيش إنه "علم بالتقارير التي تفيد بمقتل فلسطيني".

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ومن جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل شاب فلسطيني (31 عاما) أصيب برصاصة حية في الرأس خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في قرية بيتا، ثم توفي متأثرا بجروحه في مستشفى رفيديا في نابلس" وتابعت أن أعمال الشغب العنيفة في شمال الضفة الغربية كانت تهدف الى "الاحتجاج على الاستيطان الاسرائيلي".

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر تظاهرات ضد بناء مستوطنة إسرائيلية أقيمت على جبل يؤكد أهالي القرية أنه يعود لها.