التشيك: الرئيس يرفض مرشحا لوزارة الخارجية عارض نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

يقول الرئيس التشيكي إنه يرفض موقف ليبافسكي الذي "ينأى" عن إسرائيل ومجموعة فيسجراد لدول وسط أوروبا

رفض رئيس التشيك ميلوس زيمان، اليوم الجمعة، تعيين يان ليبافسكي المرشح لمنصب وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، معززا رفضه على تحفظات لدى المرشح على إسرائيل (رفض ليبافسكي نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس) وعلى التعاون مع أعضاء آخرين في تحالف بوسط أوروبا،

وقال زيمان، في بيان، إنه على استعداد لتعيين باقي أعضاء الحكومة، لكن رفضه لوزير الخارجية يفتح الباب أمام معركة قانونية مع رئيس الوزراء الجديد بيتر فيالا زعيم حزب الديمقراطيين المدنيين المنتمي إلى يمين الوسط.

ويدعم فيالا ترشيح يان ليبافسكي من حزب القراصنة الليبرالي، وهو جزء من ائتلاف فيالا الذي فاز بالانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول الرئيس التشيكي إنه يرفض موقف ليبافسكي الذي "ينأى" عن إسرائيل ومجموعة فيسجراد لدول وسط أوروبا، والتي تضم بولندا والمجر وهما على خلاف مع شركاء أوروبيين حول سيادة القانون.

وكان ليبافسكي قد وقع على رسالة مع أكثر من 400 من المشرعين الآخرين من أوروبا في فبراير/شباط للاحتجاج على توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية وعارض نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة تمثل أحد أهداف زيمان التي من شأنها أن تضع التشيك في نفس الخندق مع الولايات المتحدة في خطوة أثارت انتقادات من المجتمع الدولي، ولم تفتح التشيك حتى الآن سوى مكتب دبلوماسي في القدس.