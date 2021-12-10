وزير خارجية إسرائيل لنظيره الأمريكي: لا يجوز رفع العقوبات عن إيران "الأموال ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ"

من بين مواضيع الحوار بين بلينكن ولابيد، "الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ."

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، وزيارة الوزير لابيد إلى القاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل توم نيديس، وتوسيع دائرة السلام".

وقال البيان"تحدث وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم.. كانت المحادثة دافئة ومثمرة ومنفتحة".

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم، وناقشا مجموعة من الموضوعات الإقليمية والأمنية، بما في ذلك مسألة إيران والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل" وشدد بلينكن على "إيمان الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمن وسلامة والتمتّع بإجراءات متساوية من الحرية والديمقراطية والازدهار"

وفي السياق عرض وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليا على رؤساء معاهد أبحاث أمريكية، معلومات تدل على أن إيران تعزز قدراتها الهجومية على حدودها الغربية بهدف تنفيذ هجمات في المستقبل ضد دول في الشرق الأوسط بضمنها اسرائيل وقوات عسكرية أجنبية توجد في هذه المنطقة انطلاقا من هذه الحدود.

وعرض غانتس سلسلة وسائل قتالية يمتلكها الجيش الايراني بما فيها طائرات مسيرة مفخخة، مؤكدا ان طهران تسعى الى التحول الى عنصر ذي هيمنة بغية ترويج أيديولوجيتها في الشرق الأوسط وأنحاء العالم بأسره.

وأوضح غانتس أن "إسرائيل تستعد للتصدي لهذا العدوان، وأنها ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن مواطنيها وأراضيها"