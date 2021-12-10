تقرير: قتلى في انفجار بمستودع ذخيرة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في صور اللبنانية

فيما لم تحسم المصادر الأمنية سبب الانفجار، تقول حركة حماس إنه ناتج عن اشتعال خزان مازوت.

هز انفجار كبير مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية، مساء الجمعة، داخل مستودع للذخيرة والسلاح، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى ونقلت رويترز عن مصادر قولها، إن "انفجارا ضرب مستودعا للذخيرة والسلاح تابع لحركة حماس".

وفيما لم تحسم المصادر الأمنية سبب الانفجار، تقول حركة حماس إنه ناتج عن اشتعال خزان مازوت.وطوق الجيش اللبناني منطقة الانفجار، ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي..

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، أن الانفجارات لا تزال تتوالى في مخيم برج الشمالي بمدينة صور.

وقالت مصادر أمنية، إن الانفجار وقع داخل مسجد بالمخيم يوجد أسفله مخزن الأسلحة والذخيرة التابع للحركة الفلسطينية.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الحريق اندلع في البداية ضمن خزان للمازوت يقع في محيط مخزن الذخيرة، وقد أدت النيران التي امتدت إليه إلى الانفجار.