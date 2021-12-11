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حركة حماس: انفجار مخيم البرج الشمالي في لبنان نتج عن "تماس" كهربائي

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عمال إنقاذ لبنانيون يتجمعون بجوار سيارات الإسعاف عند المدخل الرئيسي لمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين ، في مدينة صور الساحلية الجنوبية ، لبنان ، الجمعة 10 كانون الأول / ديسمبر 2021.
(AP Photo/Mohammed Zaatari)عمال إنقاذ لبنانيون يتجمعون بجوار سيارات الإسعاف عند المدخل الرئيسي لمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين ، في مدينة صور الساحلية الجنوبية ، لبنان ، الجمعة 10 كانون الأول / ديسمبر 2021.

شددت الحركة على أن "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"

كشفت حركة "حماس" اليوم السبت، أنّ الحريق في مخيّم البرج الشمالي في لبنان، نتج عن "تماس" كهربائي، مشيرةً إلى أنّه "اندلع في مخزن أسطوانات غاز وأوكسيجين".

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وقالت الحركة في بيان لها، إن "الحريق في المخيم إندلع في مخزن يحوي كمية من أسطوانات غاز وأوكسيجين وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا"، كما شددت الحركة على أن "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها".

يشار إلى أنه أصيب 12 شخصا على الأقل بينما سقط عدد غير معروف من القتلى، أمس الجمعة، إثر الانفجار الذي حدث في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.  

ويذكر أن فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حماس وحركة فتح، تسيطر فعلياً على ما يقرب من 10 مخيمات فلسطينية في البلاد، لا تدخلها السلطات اللبنانية حسب المتعارف عليه.