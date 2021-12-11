وزير المخابرات المصرية يستعد لزيارة إسرائيل نهاية الشهر الجاري

زيارة عباس كامل الى اسرائيل، ستكون خطوة متقدمة في ملفي اعمار غزة وصفقة التبادل

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قدم لمصر موقف رسمي ونهائي بإمكانية فتح ملفي صفقة تبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة موضحة أن هذه التطمينات الإسرائيلية فتحت الطريق أمام وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، لزيارة اسرائيل نهاية الشهر الجاري، حسب ما أوردته صحيفة ”رأي اليوم”.

وأضافت المصادر، أن زيارة عباس كامل الى اسرائيل، ستكون خطوة متقدمة في ملفي اعمار غزة وصفقة التبادل، مشيرةً إلى أن إسرائيل وضعت تهديدات “حماس” وفصائل غزة، بالدخول بجولة تصعيد جديدة على محمل الجد والأهمية.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة وعلى ضوء هذه التحركات ستوجه دعوة رسمية لحركة “حماس” بمسؤوليها الأمنيين والسياسيين لزيارة القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة تحركات وزير المخابرات ولقاءاته بالمسؤولين الإسرائيليين، وتوضيح الخطوة المقبلة في الملفات التي تتوسط فيها مصر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أعلن الخميس الماضي، أنه عرض على السيسي خطّته المتمثّلة في “الاقتصاد مقابل الأمن”، والخطوات التي يمكن حكومتَه اتّخاذُها إزاء غزة، مضيفاً أن الاجتماع ناقش، أيضاً، “عدداً من القضايا الأمنية، ومن بينها سعْي إيران للتحوّل إلى دولة ذات قدرات نووية عسكرية، والتعامل مع العوامل الإرهابية، وعدم الاستقرار في المنطقة”.

فيما جدّدت من جهتها، وزارة الخارجية المصرية القول إن “مصر تُواصل جهودها لإعادة إعمار القطاع، ومنع التوتّر بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي”.