الرئيس الإيراني التوصل لاتفاق جيد مرهون بجدية الطرف الآخر وبرفع العقوبات عن بلاده

الرئيس الإيراني "نحن جادون في المفاوضات، وإذا اتسم الجانب الآخر بالجدية أيضا بشأن رفع العقوبات"

أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا قرر الطرف المقابل إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده، مشددا على “انخراط بلاده بجدية” بـ”دليل” المقترحات العملية التي قدمها في المفاوضات، على حد تعبيره.

وقال رئيسي، في اجتماع لسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الجارة، "نحن جادون في المفاوضات، وإذا اتسم الجانب الآخر بالجدية أيضا بشأن رفع العقوبات فسوف نتوصل إلى اتفاق جيد. نحن نسعى بالتأكيد لاتفاق جيد".

وأضاف رئيسي، على أن "حضور إسرائيل في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد"، معتبراً أن "العلاقات مع دول الجوار إستراتيجية لسياستنا الخارجية ولا تكتيكة". موضحا أن "التعامل معنا في مختلف المجالات سيسهم في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة". حسب موقع النشرة الإخباري.

يذكر أن الإيرانيين كانوا قدموا الأسبوع الماضي، مع استئناف الجولة السابعة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، مسودتين لمقترحات جديدة تتعلق بالعقوبات والعودة إلى الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين الغرب وطهران، إلا أن الأوروبيين والأميركيين رفضوا تلك المقترحات معتبرين أنها تشكل تراجعاً عن كل ما تم التوصل إليه والتوافق حوله خلال الجولات 6 الماضية التي انطلقت في أبريل/نيسان 2021، وامتدت لأشهر.