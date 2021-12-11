عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الصحة الاسرائيلية: ​​ارتفاع عدد المصابين بمتحور اوميكرون من فيروس كورونا الى 55

الصحة الاسرائيلية: ​​ارتفاع عدد المصابين بمتحور اوميكرون من فيروس كورونا الى 55

i24news

دقيقة 1
محطة لإجاء فحص كورونا في اسرائيل
Yossi Aloni/Flash90محطة لإجاء فحص كورونا في اسرائيل

اسرائيل: تشخيص 20 اصابة جديدة بمتحور اوميكرون

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم السبت، ان هناك 20 إصابة جديدة بمتغير أوميكرون في إسرائيل. ووصل مجمل الاصابات حتى الآن الى 55، 13 منهم غير متطعمين.

Video poster

وبحسب معطيات وزارة الصحة 36 حالة من الاصايات التي تم التحقق منها عادت من جنوب إفريقيا، إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، بيلاروسيا، المجر، إيطاليا وناميبيا، ومن بين هؤلاء الـ 55 الذين تم التحقق منهم، هناك 13 غير محميين، أي أنه لم يتم تطعيمهم.

في غضون ذلك، تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الليلة مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء صناديق المرضى بهدف زيادة معدل التطعيم ضد كورونا.

وشارك في المحادثة وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة ورئيس خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة ومفوض كورونا.

وقال بينيت إن "استراتيجيتنا الوطنية في هذه المرحلة تتكون من قسمين، الأول وقف انتشار سلالة أوميكرون في إسرائيل قدر الإمكان، والثاني رفع مستوى مناعة المواطنين الإسرائيليين".