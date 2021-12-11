الصحة الاسرائيلية: ​​ارتفاع عدد المصابين بمتحور اوميكرون من فيروس كورونا الى 55

اسرائيل: تشخيص 20 اصابة جديدة بمتحور اوميكرون

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم السبت، ان هناك 20 إصابة جديدة بمتغير أوميكرون في إسرائيل. ووصل مجمل الاصابات حتى الآن الى 55، 13 منهم غير متطعمين.

وبحسب معطيات وزارة الصحة 36 حالة من الاصايات التي تم التحقق منها عادت من جنوب إفريقيا، إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، بيلاروسيا، المجر، إيطاليا وناميبيا، ومن بين هؤلاء الـ 55 الذين تم التحقق منهم، هناك 13 غير محميين، أي أنه لم يتم تطعيمهم.

في غضون ذلك، تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الليلة مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء صناديق المرضى بهدف زيادة معدل التطعيم ضد كورونا.

وشارك في المحادثة وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة ورئيس خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة ومفوض كورونا.

وقال بينيت إن "استراتيجيتنا الوطنية في هذه المرحلة تتكون من قسمين، الأول وقف انتشار سلالة أوميكرون في إسرائيل قدر الإمكان، والثاني رفع مستوى مناعة المواطنين الإسرائيليين".