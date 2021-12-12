تقرير: لبنان من بلد يستقطب اللاجئين الى مصدّر للاجئين

المتحدثة باسم المفوضية: عمليات الهجرة عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة"

تحول لبنان الى نقطة أساسية لانطلاق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية، وفق ما كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، الأحد. وجاء في التقرير "أن لبنان كان لسنوات مضيفًا للاجئين، معظمهم من سوريا، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين"على ما جاء في سبوتنيك عربي.

وبحسب التقرير: "حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام، على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر".

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، تأكيدها أن "عمليات الهجرة عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة".