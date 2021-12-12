كوشنر يوقع مع منظمة غير حكومية مذكرة تفاهم بروح اتفاقيات أبراهيم

تهدف المذكرة إلى زيادة تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المنصوص عليها في اتفاقات ابراهيم

وقع ممثلون من معهد اتفاقات إبراهيم للسلام (AAPI) ومنظمة غير حكومية إسرائيلية-إماراتية-بحرينية يوم الأربعاء مذكرة تفاهم، تقوم على أساس اتفاقيات إبراهيم.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن المذكرة، التي وقعها رؤساء المنظمة غير الحكومية "شراكة" ومعهد اتفاقات ابراهيم للسلام، تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المنصوص عليها في اتفاقات ابراهيم منذ قبل عام واحد.

وفقًا لقناة الحرة، فإن هدف معهد اتفاقات ابراهيم للسلام هو "ضمان أن تحقق العلاقات بين الدول التي يجمعها التوقيع على اتفاقات إبراهيم، أقصى إمكاناتها ومواجهة الدعاية والتصورات المعاكسة التي سمحت باستمرار الصراع العربي الإسرائيلي".

وترى جمعية شراكة غير الربحية نفسها، والتي قام بتأسيسها أشخاص من البلدان المشاركة في اتفاقيات ابراهيم، أنها تجسد على أرض الواقع "دبلوماسية المواطن" وتشجع العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين الدول.

وتعمل "شراكة" الى جانب معهد اتفاقات ابراهيم للسلام على تعزيز رسالة الاتفاقيات لتشجيع التعاون من خلال البحث عن "المؤثرين" العاملين في وسائل الإعلام، والأعمال التجارية، وكذلك في الأوساط الأكاديمية.