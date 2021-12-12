رئيس الوزراء الإسرائيلي الى الإمارات المتحدة في أول زيارة رسمية منذ توثيق العلاقات

هذه الزيارة هي الأولى على مستوى رسمي يقوم بها رئيس حكومة اسرائيلي الى دولة الإمارت المتحدة

من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد الى دولة الإمارات المتحدة، تلبية لدعوة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاء ولي العهد حيث سسيناقش الزعيمان سبل توطيد العلاقات بين اسرائيل والإمارات، والتشديد على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الإزدهار والرفاهية وتثبيت الاستقرار بين الدولتين.

يشار الى أن هذه الزيارة هي الأولى على مستوى رسمي يقوم بها رئيس حكومة اسرائيلي الى دولة الإمارت المتحدة.