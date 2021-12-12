الخارجية العراقية : تمكنّا من إجلاء 3556 عراقياً من بيلاروسيا وبولندا

أضاف الصَحاف، في بيان أن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين"

أعلن المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية، أحمد الصَحاف، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من تحقيق 9 رحلات للإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، والذي بلغ عددهم حتى الآن 3556 شخصا.

وأضاف الصَحاف، في بيان أن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين"، مؤكدا "منحنا حتى الآن 383 جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا"، حسب موقع سبوتنيك عربي.

وأشار الصَحاف، "تمكنّا من تحقيق 9 رحلات للإجلاء من منيسك بواقع 3556 مسافرا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية »، واصفا الجهود التي تبذلها سفارَتا جمهورية العراق في موسكو ووارشو بـ"الإستثنائية جداً لتقديم الدعم الانساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور".

يشار أن الأزمة بدأت خلال الصيف، بتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالاً وبذلوا جهوداً كبيرة للهرب من بلدانهم، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الوصول إلى دول اوروبا الغربية.