تعكس الآلية حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه تحديات المنطقة العربية المُشتركة

من المقرر أن يصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، لتدشين آلية للتشاور السياسي بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، على ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف بيان الخارجية، أن شكري سيصل إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ إن "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات"، حسب تعبيره.

وأضاف "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية" وأكد أن "أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وفق ما جاء على موقع سي ان ان بالعربية.