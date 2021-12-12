رئيس السلطة الفلسطينية يقترح إحياء المفاوضات مع اسرائيل

عباس ينوي إحاطة غانتس الأسبوع المقبل بنيته اتخاذ اجراءات بحال لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه المفاوضات

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على الإدارة الأمريكية ومصر والأردن إطلاق جولة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غايتها الخروج باتفاق على ترسيم الحدود وفق ما صرح للصحيفة مصدر مطلع.

وأضاف المصدر "أن الرئيس الفلسطيني سيطرح الأمر على وزير الأمن الأسرائيلي بيني غانتس خلال اللقاء المنتظر بينهما الأسبوع القادم في رام الله". وبحسب المصدر فإن عباس ينوي إحاطة غانتس بنيته اتخاذ اجراءات بحال لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه المفاوضات".

كما أفاد المصدر بأن عباس يصر على تنفيذ خطته التي أطلقها في خطابه في الأمم المتحدة بحال استمرت اسرائيل في النأي عن نفسها عن مسار المفاوضات، موضحًا أنه لا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة". مع العلم أن عباس أمهل في خطابه اسرائيل مهلة عام واحد من أجل إنهاء إحتلالها، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات المترتبة على ذلك القرار.