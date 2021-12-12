سوريا: مقتل وإصابة نحو 25 عنصرًا من قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني في البادية السورية

قتل العناصر جراء استهدافهم من قبل خلايا تنظيم “داعش” على نقاطهم ومواقعهم ضمن بادية المسرب غربي دير الزور

قتل 7 عناصر من “لواء القدس والفرقة 17” وأصيب نحو 17 أخرين، جراء استهدافهم من قبل خلايا تنظيم “داعش” على نقاطهم ومواقعهم ضمن بادية المسرب غربي دير الزور.

وبحسب موقع "خبر 24" السوري، لقد تم نقل الجرحى إلى مشفى دير الزور العسكري.

وبالتزامن اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات “الدفاع الوطني و لواء القدس” من جهة، وعناصر من تنظيم “داعش”من جهة أخرى، في منطقة جبل البشري جنوب غربي دير الزور.

يذكر إن حصيلة الخسائر البشرية بلغت خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1607 قتيلا من قوات النظام، بالإضافة لـ 158 من المليشيات الموالية لإيران قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “داعش” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.