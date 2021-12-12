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لبنان:3 قتلى من حماس في مواجهات بين فتح والحركة في مخيم برج الشمالي

i24news

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عمال إنقاذ لبنانيون يتجمعون بجوار سيارات الإسعاف عند المدخل الرئيسي لمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين ، في مدينة صور الساحلية الجنوبية ، لبنان ، الجمعة 10 كانون الأول / ديسمبر 2021.
(AP Photo/Mohammed Zaatari)عمال إنقاذ لبنانيون يتجمعون بجوار سيارات الإسعاف عند المدخل الرئيسي لمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين ، في مدينة صور الساحلية الجنوبية ، لبنان ، الجمعة 10 كانون الأول / ديسمبر 2021.

ْ تفيد انباء لبنانية في صيدا، عن وفاة احد الجرحى في الإشكال الذي وقع في مخيم برج الشمالي.

 أفادت وسائل إعلام موالية لحركة حماس، اليوم الأحد، عن مقتل 3 اشخاص من التنظيم برصاصة أثناء تشييع عنصر من حركة "حماس" في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان الذي لقي حتفه في انفجار مستودع في صور. ونتيجة لإطلاق النار أصيب 12 ناشطا آخرين.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بـ"مقتل 3 اشخاص وإصابة 12 أخرين، خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار مخيم البرج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة حماس داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية".

وقال أحد سكان المخيم " إنه "عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من"، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث تضم أعضاء من الفصيلين الفلسطينيين.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم في انفجار بمخزن أسلحة وقع يوم الجمعة في مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان ، جاء هذا بحسب تقارير في شبكات عربية ووكالة رويترز للأنباء. وزعم شهود عيان أن صواريخ وقذائف كانت مخزنة في المستودع المنفجر.