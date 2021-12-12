بينيت قبل انطلاقه الى الامارات :"نهدف الى بناء السلام الدافئ بين الشعبين"

رئيس الحكومة الإسرائيلية يلبي دعوة ولي عهد أبو ظبي وينطلق في اول زيارة لرئيس حكومة الى الامارات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قبل انطلاقه في اول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلية الى دولة الامارات، "يسعدني ان اقلع في اول زيارة تاريخيةـ، هي الأولى من نوعها الى دولة الامارات".

وأضاف بينيت خلال صعودة الى الطائرة :"هذه الزيارة تستهدف الى تعميق التعاون بين البلدين في كل المجالات، العلاقات ممتازة ومتفرعةـ، ويجب علينا الاستمرار بتحسين وتقوية العلاقات، وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".

وتمت دعوة بينيت الى زيارة الامارات من قبل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ومن المتوقع ان يجتمع الجانبان غدا، وذكر بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية :"كلا الزعيمين سيناقشان تعميق العلاقات بين إسرائيل ودولة الامارات، بالتشديد على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستساهم بالازدهار، الرفاهية وتعزيز العلاقات بين البلدين".

الحديث عن اول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل في دولة الامارات، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو كان خطط هو أيضا زيارة الامارات، لكن سفرته الى هناك تأجلت وألغيت أكثر من مرة، وزار وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد الامارات في حزيران/يونيو الماضي واعتبرت اول زيارة لمسؤول حكومي إسرائيلي كبير الى هناك.

واستلم بينيت الدعوة الرسمية الى دولة الامارات في تشرين ثاني/اكتوبر الماضي ، خلال لقاءه مع السفير الاماراتي محمد آل خاجة ، والذي سلمه رسالة رسمية تضمنت الدعوة.