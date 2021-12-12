مصر تدعو إلى تكثيف التنسيق بإفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى تكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية، لتجفيف منابع وأنشطة الإرهاب والتغلب على المخاطر الأمنية بالقارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الـ17 لرؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

في وقت سابق الأحد، بحسب وكالة الأناضول، انطلق مؤتمر رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية، بالقاهرة، وتسلمت المخابرات المصرية رئاسة لجنة (سيسا) لمدة عام، خلفا للمخابرات النيجيرية.

وطالب السيسي بـ"تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، بينها (سيسا)، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره".

وأوضح أن "تولي مصر رئاسة لجنة (سيسا) يأتي لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق، ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الإفريقية".

كما أشاد بدور اللجنة في "مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود".

وأضاف السيسي أن "نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة (سيسا)، سيساعد مباشرة على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، لتطوير أدوات التكامل الأفريقي"، حسب البيان ذاته.

ويعقد المؤتمر الـ17 لرؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)، في العاصمة المصرية القاهرة، يومي الأحد والإثنين.

وتأسست منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية "سيسا" عام 2004 في نيجيريا، وتهدف إلى مساعدة جميع مؤسسات الاتحاد الإفريقي في التصدي للتحديات الأمنية في القارة.