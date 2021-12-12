اسرائيل:رفع الحراسة عن أبناء عائلة نتنياهو ابتداء من يوم غد الاثنين

بنيامين نتنياهو يدين القرار الذي اتخذته لجنة وزارية امنية خلال اجتماعها اليوم

اقرت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك صباح اليوم رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو ابتداء من يوم غد الاثنين، وشارك في الجلسة التي عقدت في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية مسؤولون من جهاز الامن العام ومسؤولون امنيون اخرون.

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤولين مطلعين على الجلسة بان وحدة "مجين" اوصت عدم الاستمرار بوضع الحراسة على أبناء عائلة رئيس المعارضة، وذكرت ان هذه الوحدة الامنية تتلقى التوجيهات من ناحية مهنية من قبل الشاباك ، وأضافوا ان نائب مدير الامن في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الون حليوةـ، أوصى أيضا بإلغاء الحراسة.

وبجسب التقرير، فانه بموجب رأي الشاباك، الشرطة والموساد، والذي استعرض خلال الجلسة ذكر ان هناك مستوى تهديد منخفض على أبناء عائلة نتنياهو وأيضا زوجته ولم تكن الأجهزة الأمنية على علم عن اعتداءات يجري التخطيط لها ضد أي فرد من أفراد العائلة. واستعرض خلال الجلسة خطاب عنيف في شبكات التواصل الاجتماعي، وطرحت توصيات ضرورية لكيفية التعامل مع هذا الخطاب -من بينها تقديم شكوى في الشرطة.

من جانبه ادان رئيس المعارضة نتنياهو بشدة قرار اللجنة الوزارية وقال :"القرار سياسي، مخزي وغير مسؤول ، اعد مسبقا، ويسمح باهدار دم زوجة رئيس الحكومة السابق نتنياهو وابناءه". وأضاف ان اللجنة تجاهلت تماما الرأي المهني للوحدة الامنية في ديوان رئيس الحكومة والتي اقرت ان "المزاج المتطرف لدى أجزاء من الجمهور يعرض امن زوجة رئيس الحكومة السابق وأبناءه للخطر".