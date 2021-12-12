شارون الروعي برايس أعلنت عن إضافة بريطانيا وبلجيكا والدنمارك إلى قائمة الدول الحمراء التي سيحظر السفر إليها.

على خلفية انتشار سلالة اوميكرون حول العالم، والمناقشات في الحكومة الاسرائيلية حول القيود الجديدة قال وزير الصحة الاسرائيلي اليوم الأحد، أن "إسرائيل في حالة جيدة" ، لكنه اعترق بأن "انتشار اوميكرون لا يمكننا توقيفه بشكل قاطع".

وقالت الدكتورة شارون الروعي برايس، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم (الأحد) بوزارة الصحة، ان "الوضع تحت السيطرة" وأعلنت عن إضافة بريطانيا والدنمارك إلى قائمة الدول الحمراء التي سيحظر السفر إليها.

في بداية المؤتمر الصحفي، قال الوزير نيتسان هوروفيتش ان "إسرائيل في حالة جيدة. لقد اتخذنا قرارات واتخذنا خطوات لم تفعلها أي دولة لوقف متحور اوميكرون".

وعلق هوروفيتش على قرار تحديث قائمة الدول الحمراء يوميًا وقال: "على الرغم من أننا نتفهم وجوب إعطاء تحذير، يجب على أي شخص يخطط للسفر إلى الخارج في هذا الوقت أن يعرف أنه عند عودته سيدخل الى الحجر الصحيّ".

ومن ثم، تحدثت رئيسة خدمة الصحة العامة الدكتور شارون الروعي برايس وأعلنت عن إضافة المملكة المتحدة والدنمارك إلى قائمة الدول الحمراء التي سيتم حظر السفر إليها، وسيسري القرار خلال ال72 ساعة القادمة.