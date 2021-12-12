تقرير: ايران بصدد اطلاق قمر صناعي الى الفضاء

يتزامن اطلاق القمر الصناعي مع المفاوضات في فيينا،وستتم من قاعدة الامام الخميني الفضائية

أفادت وكالة اسوشيتد برس أن ايران بصدد اطلاق قمر صناعي، ونقلت الوكالة عن خبراء وصور أقمار صناعية نشرتها الوكالة أن ايران تستعد لإطلاق قمر صناعي الى الفضاء، بينما تتواصل المفاوضات حول استئناف الاتفاق النووي من عام 2015 في فيينا مع القوى العالمية.

ومن المرجح ان تتم عملية اطلاق القمر الصناعي من قاعدة"الامام الخميني" الفضائية الايرانية، وهذا جزء من قائمة وصفها الاعلام الرسمي الإيراني بأنها عمليات اطلاق أقمار صناعية مخطط لها في اطار برنامج الفضاء المدني للجمهورية الاسلامية، والتي لم تنجح أي محاولة منها حتى الان. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعمل في اطار برنامجه الخاص والذي نجح خلاله بإدخال قمر صناعي الى مساره العام الماضي.

تنفيذ اطلاق القمر الصناعي بالتزامن مع المحادثات في فيينا يتناسب مع الموقف المتشدد للمفاوضين الإيرانيين في فيينا، والذين وصفوا الجولات السابقة من المفاوضات بأنها "مسودة" وهو وصف يغضب الدول الغربية، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بلغ منه الاستياء الى حد التحذير وقال ان "الوقت ينفذ بالنسبة لنا في هذه المرحلة".