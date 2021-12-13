الضفة الغربية: مقتل مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي

"عندما غادر الجنود المبنى تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين وألقوا متفجرات من مسافة قريبة"

ذكر الجيش الإسرائيلي، أن متظاهرين فلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة على جنود اسرائيليين كانوا يجرون عمليات بحث عن سلاح ناري آلي محلي الصنع في مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين متأثرا بجراحه.

وبحسب الجيش، داهم عناصر من وحدة التسلل التابعة لشرطة الحدود، برفقة جنود من الجيش الإسرائيلي ، منزلًا واعتقلوا أحد السكان بعد العثور على بندقية آلية بحوزته.

وقال الجيش "عندما غادر الجنود المبنى تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين وألقوا متفجرات من مسافة قريبة عليهم مما عرض حياتهم للخطر".

ومن جهتها أفادت وكالة "الصفا" للأنباء الفلسطينية أن إطلاق نار بدأ عند منتصف الليل بين مسلحين فلسطينيين وقوات خاصة إسرائيلية، ليلة الأحد، في مدينة نابلس ف ي الضفة الغربية

وبحسب ما ورد أُعلن عن وفاة أحد المسلحين الفلسطينيين المشاركين في تبادل إطلاق النار في مستشفى قريب، بينما أصيب آخر.