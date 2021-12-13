رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا واتفاقية إبراهيم أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة

نفتالي"توقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "نحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا " مشيرا إلى أن"اتفاقيات إبراهيم أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أنه".

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية، قائلا إن"العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسيابر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

وقال بينيت إن "العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن" لافتا إلى أن "الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة"

وأضاف: "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".

وحول حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل، أوضح بينيت أن حجم التجارة المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة للغاية في غضون أشهر معدودة ونعتبر الإمكانات الكامنة فيه غير محدودة فإسرائيل، على غرار الإمارات العربية المتحدة، هي بمثابة hub إقليمي من التجارة، فالمزيج بيننا يتيح فرصا اقتصادية غير مسبوقة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للمزيد من الدول، مما يعد مقوما آخر من مقومات تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة ".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في ختام حديثه: "إن الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات العربية المتحدة وإلى المواطنين الإماراتيين أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان، نحن جيران وأبناء عم"

وكان نفتالي بينيت قد وصل مسا الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في أول زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الإمارات.