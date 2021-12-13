إسرائيل: تمديد القيود الصحية في مطار بن غوريون لـ 10 أيام أخرى للحد من تفشي"أوميكرون"

المواطنون الإسرائيليون المطعّمون أو المتعافون العائدونملزمون بإجراء فحص PCR لدى وصولهم مع دخول الحجر

أعلنت اللجنة الوزارية لمواجهة جائحة كورونا في إسرائيل "كابينيت كورونا" الليلة المنصرمة، عن تمديد سريان مفعول القيود الصحية الخاصة بمطار بن غوريون الدول لعشرة أيام أخرى، ومنع حظر دخول الأجانب إلى اسرائيل، إلا في الحالات الاستثنائية.

وأشارت كابنيت كورونا إلى أن "المواطنون الإسرائيليون المطعّمون أو المتعافون العائدون إلى البلاد، ملزمون بإجراء فحص PCR لدى وصولهم إلى المطار مع دخول الحجر الصحي، ويمكنهم الخروج منه بشرط إظهار نتائج سلبية لفحص آخر، يُجرَى في اليوم الثالث بعد عودتهم.

وفي السياق أعلنت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون الروعي برايس، عن ادراج بريطانيا والدنمارك على قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر اليها ابتداء من ليلة الاربعاء - الخميس الوشيكة، ويتعين مصادقة الحكومة على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية سجلت أمس الأحد 15 اصابة جديدة بمتحور "اوميكرون" ليرتفع اجمالي المصابين إلى 67 حالة، 13 منهم لم يتطعموا أو يتلقوا الجرعة المعززة أو مضى أكثر من ستة أشهر على تعافيهم من الداء دون ان يأخذوا اللقاح.