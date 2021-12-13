الامارات: رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد أبو ظبي لتعزيز العلاقات بين البلدين

“لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في الإمارات لمناقشة "تعزيز العلاقات بين البلدين ، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد"ومن المتوقع أن يلتقي بينيت بوزراء الصناعة والتكنولوجيا العالية والثقافة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة أنباء الامارات الرسمية "العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مستقرة في جميع المجالات"وتابع "إنني أتطلع إلى زيادة تطوير هذه العلاقة واستقرارها. يعمل البلدان معا من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا".

وكان بينيت قد بدأ الأحد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات. ويختتم بينيت زيارته في وقت لاحق من مساء الإثنين.