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الامارات: رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد أبو ظبي لتعزيز العلاقات بين البلدين

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لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي ، 13 ديسمبر 2021
Haim Tsach/GPOلقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي ، 13 ديسمبر 2021

“لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في الإمارات لمناقشة "تعزيز العلاقات بين البلدين ، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد"ومن المتوقع أن يلتقي بينيت بوزراء الصناعة والتكنولوجيا العالية والثقافة.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة أنباء الامارات الرسمية "العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مستقرة في جميع المجالات"وتابع  "إنني أتطلع إلى زيادة تطوير هذه العلاقة واستقرارها. يعمل البلدان معا من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا".

وكان بينيت قد بدأ الأحد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات. ويختتم بينيت زيارته في وقت لاحق من مساء الإثنين.

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