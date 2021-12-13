مقتل رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني في معارك مأرب مع الحوثيين

اللواء الذيباني قتل في سلسلة جبال "البلق الشرقي" إلى الجهة الجنوبية من مدينة مأرب

أدت المعارك الدائرة بجنوب مدينة مأرب بين الجيش اليمني وقوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الإثنين، إلى مقتل رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني.

وأفاد مصدر عسكري، أن اللواء الذيباني قتل في سلسلة جبال "البلق الشرقي" إلى الجهة الجنوبية من مدينة مأرب، وذلك خلال مشاركته في الخطوط المتقدمة للجبهات الجنوبية، التي تتصدى للمليشيات الحوثية في مأرب، حسب موقع العين الإخبارية.

لكن الجيش اليمني لحدود الساعة، لم يعلن بشكل رسمي عن مقتل اللواء الذيباني، الذي شغل مناصب قيادية هامة، منها قائد اللواء 133 مشاة، ومدير دائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع اليمنية.

يشار أن اليمن يشهد منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة.

ويذكر أن الجيش اليمني قدم في هذه المعركة المصيرية قيادات بارزة، فيما تتعرض مليشيات الحوثي لنزيف بشري هو الأكبر منذ الانقلاب عام 2014، فيما تفقد المليشيات بشكل يومي المئات من قياداتها وعناصرها، جراء المعارك الطاحنة في مأرب الغنية بالنفط والغاز، فضلا عن ضربات قاصمة يوجهها التحالف العربي.