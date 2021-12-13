سوريا: طائرات أمريكية تنفذ عملية إنزال جوي في شرق دير الزور

المرصد "العملية نفذت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية المناهضة لبشار الاسد،واستهدفت عناصر داعش"

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في شرق دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين" فجر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن" ثلاثة أشخاص قتلوا خلال العملية وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن القتلى هم معلم مدرسة وولديه".

وأفاد المرصد السوري، أن العملية"نفذت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية المناهضة لبشار الاسد،واستهدفت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة".

وتنتشر القوات الأمريكية في قاعدة بمنطقة التنف جنوب دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يواصلون شن تمرد منخفض المستوى في العراق وسوريا.

وفي السياق كانت وكالة سانا قد قالت إن قوة مشاة أمريكية اختطفت في 7 كانون الأول / ديسمبر مدنيين ودمرت منازل داهمتها وفي منتصف أغسطس/آب المنصرم اعتقلت قوات أمريكية مواطنا سوريا من ريف دير الزور الغربي بعد تنفيذها عملية إنزال قبل أن تقوم بتدمير منزله.

وعلى مدار السنوات المنصرمة، نفذت قوات أمريكية عمليات إنزال جوي في قرى سورية تقوم خلالها إبرار عناصر "تصفها دمشق بأنهم عملاء لواشنطن ويتم نقلهم إلى العراق".