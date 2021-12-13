القمة الخليجية الـ42 تعرف غياب كل من أمير الكويت وسلطان عُمان

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استبق القمة بجولة خليجية أجراها قبل أيام شملت سلطنة عمان والكويت

يغيب أمير الكويت وسلطان عمان عن الحضور في القمة الخليجية الـ42، التي تنعقد غدا الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل "تثبيت المصالحة الخليجية وما تشهده المنطقة من تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني".

أعلنت وكالة الأنباء (كونا) الكويتية، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، سيغيبان عن القمة الخليجية الـ42، مضيفة، “يترأس ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض”.

ومن جهتها أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ42، نيابة عن سلطان عمان هيثم بن طارق".

وحسب جريدة “القدس العربي” فإن السلطان هيثم بن طارق يتوجه خلال نفس الفترة إلى المملكة المتحدة، في زيارة خاصة لم يعلن عن عدد أيامها.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استبق القمة بجولة خليجية أجراها قبل أيام شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

يشار إلى أن هذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة الـ41 بمدينة العلا السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، لإنهاء خلاف تاريخي اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر.

ويذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1981، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.