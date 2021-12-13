إسرائيل: الافراج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا في السجن بتهمة التحريض

رحبت حركة حماس بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح ووصفته بأنه "رمز النضال والتضحية في شعبنا الفلسطيني"

أفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن الشيخ رائد صلاح، بعد أن قضى 17 شهرا في السجن بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" وكان في استقباله حشد من نحو ألف من أنصاره كانوا يهتفون "رائد شيخ الأقصى" لدى وصوله إلى مسقط رأسه في مدينة أم الفحم في شمال إسرائيل.

ورحبت حماس بالإفراج عن صلاح ووصفته بأنه "رمز النضال والتضحية في شعبنا الفلسطيني"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، في ما أكد أنصار الشيخ رائد صلاح أن "خطبه تقع ضمن حدود حرية التعبير وأن اعتقاله يشكل ترهيبًا سياسيًا يهدف إلى إسكات المعارضة"

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ صلاح وأدانته بـ"التحريض على الإرهاب والإشادة والتعاطف" بعدما أشاد بثلاثة شباب من مدينته، نفذوا عملية في الحرم القدسي الشريف عام 2017، قتل فيها شرطيان إسرائيليان.