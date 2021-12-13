تقرير: اسرائيل استهدفت منشآت لانتاج اسلحة كيميائية في سوريا في حزيران الماضي

خبراء :"الهجمات غير عادية"، اتت بعد تقديرات حول امكانية استئناف سوريا برنامج انتاج الاسلحة الكيميائية

افادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم ان اسرائيل هاجمت منشآت لانتاج الاسلحة الكيميائية في سوريا بشهر حزيران/يونيو الماضي، خلال ضربات جوية غير عادية استهدفت عمق البلاد.

وبحسب التقرير، المقاتلات الحربية أطلقت صواريخ ضد ثلاثة أهداف عسكرية بالقرب من العاصمة دمشق ومدينة حمص، وقتل خلال الغارات سبعة جنود سوريين، من بينهم ضابط كبير بدرجة كولونيل والذي وصفه الاعلام السوري بمثابة "احد الابطال السوريين" وانه مهندس عمل بالسابق في مختبر سري للجيش السوري.

خبراء استخباراتيون وامنيون حاليون وسابقون قالوا للصحيفة انه على عكس الهجمات العادية السابقة المنسوبة لاسرائيل ضد اهداف ايرانية في سوريا، هذه الهجمات وجهت تجاه منشآت للجيش السوري، وجميعها مرتبطة ببرنامج الاسلحة الكيميائية والذي اعلن سابقا ان النظام السوري قام بتفكيكه.

وبحسب الخبراء الاستخبارتيين والامنيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا مع الصحيفة حول الموضوع، ان الهجمات في حزيران/يونيو كانت جزءا من حملة ضد ما تقدره اسرائيل بأنه محاولة من قبل دمشق لاستئناف انتاج غاز الاعصاب الفتاك، وفي اسرائيل رفضوا التعقيب على ما ورد في التقرير.