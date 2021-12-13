ولي عهد ابو ظبي يستجيب لدعوة بينيت لزيارة اسرائيل

الدعوة عرضت خلال اجتماع رئيس الحكومة الاسرائيلية في الامارات مع ولي عهد ابو ظبي

أعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم ان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قبل دعوة رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت لزيارة اسرائيل، وعليه، اصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية تعليماته للعاملين معه البدء بالعمل على تجهيز الزيارة امام الجانب الاماراتي، جاء هذا بحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان".

وعرضت الدعوة خلال اجتماع بينيت مع الشيخ بن زايد اليوم في اطار زيارته الى دولة الامارات العربية، وهو أول رئيس حكومة اسرائيلي يزور دولة الامارات.

وفي البيان الصادر ذكر ان الجزء الأكبر من الزيارة تركز على بناء العلاقة وتعارف شخصي بين الزعيمين، واللذين تحدثا بصراحة وشددا على الرغبة بتعزيز السلام بين البلدين وبناء العلاقات الاقتصادية. واضاف البيان ان رئيس الحكومة أصدر تعليمات الى المدير العام لديوانه أن يقوم بالتسريع بشكل كبير بدفع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين الذي يجري العمل عليه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وبأن يتم التوقيع عليه في الربع الاول من عام 2022.كبير بأن هذا المثال، للعلاقة بين البلدين، ان يشكل حجر أساس

واختتم بينيت اليوم زيارته الى الامارات وقبل اقلاعه في رحلة عودته الى اسرائيل صرح بينيت "انهيت لتوي زيارة هامة جدا في الامارات، انا اخرج من هنا بتفائل كبير، بان هذا المثال للعلاقة بين البلدين، ان تشكل حجر اساس لشبكة واسعة من العلاقات في كل المنطقة".

واضاف بينيت :"ارغب بأن أشكر الشيخ بن زايد على الترحيب الحار بشكل خاص وعلى المحادثات العميقة، الصريحة والهامة". وتابع :"خلال اليوم تحدثنا عن نقاط القوة النسبة لكلا البلدين وهدفنا هو توسيع هذه العلاقة، ان لا يكون فقط سلام بين القادة وانما سلام بين الشعوب".