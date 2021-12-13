إعلامية سورية :سوريا تلهث من أجل التطبيع مع إسرائيل وشخصيات سورية معارضة تحالفت معها

الاعلامية السورية تقول إن "شخصيات معارضة تواصلت وتحالفت مع اسرائيل وعبرت عن ذلك بشكل صريح"

قالت الإعلامية السورية هيفي بوظو في مقابلة صحافية لقناة I24news أجراها الصحفي أدهم حبيب الله إن "النظام السوري يلهث من أجل التطبيع مع إسرائيل وليست إسرائيل هي من ترغب في تطبيع العلاقات معها".

وعن إمكانية فرص السلام بين البلدين ، قالت الإعلامية السورية المعارضة ، إن "النظام السوري يمهد الطريق لذلك ومن يشاهد ، يرى بإن سوريا تسعى لإقناع الشعب من خلال بعض المشاهد وجود عائلات يهودية عاشت في سوريا".

وعن الانفتاح العربي نحو سوريا وإعادة دورها الفاعل في جامعة الدول العربية أضافت هيفي أن "السبب الرئيس لذلك هو لخلق الاستقرار والعمل مع النظام السوري للتخلي عن التواجد الإيراني".

وحول وجود علاقة بين المعارضة السورية وإسرائيل ، قالت بوظو إن "هناك شخصيات سورية معارضة تواصلت مع إسرائيل وتحالفت معها وعبرت عن ذلك بشكل صريح" .

وأضافت الإعلامية السورية أن "إسرائيل وأثناء الحرب قامت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري من باب حسن الجوار وقامت بإنقاذ المدنيين وساهمت في تهريب العديد السوريين" .

وتتواجد الإعلامية السورية في إسرائيل وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت يوم أمس في مدينة إيلات ، ومن المتوقع أن تزور الخارجية الإسرائيلية قبل أن تصل إلى منطقة الجولان لإجراء جولة بمشاركة وفد إسرائيلي .