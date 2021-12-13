قلق في اسرائيل: تشخيص اصابات جديدة بمتحور اوميكرون دون مصدر معروف للعدوى

وزارة الصحة الاسرائيلية: ​​"قد يكون الانتشار أوسع مما كنا نعتقد"

لأول مرة في إسرائيل، تم تشخيص اصابات من متحور أوميكرون دون أن يُنسب إليها مصدر معروف للعدوى. جاء هذا بحسب ما نشرت هيئة البث الاسرائيلية "كان 11" وقالت وزارة الصحة: ​​"قد يكون الانتشار أوسع مما كنا نعتقد".

الكشف عن هذه الحالات يعني عدم وجود بتر كامل للسلاسل العدوى، مما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة. ويوجد حاليًا ما بين خمسة إلى تسعة تم التحقق منها ومصدر العدوى غير معروف. يعيش بعضهم في مدينة موديعين وبعضهم في رعنانا (مركز اسرائيل). وذكرت انباء اسرائيلية الليلة أيضًا أن السيناريو الأسوأ فيما يتعلق بالأوميكرون يتوقع ان تبلع ذروة العدوى حتى 15000 يوميًا، وهذا يثبت حقيقة أن السلالة معدية للغاية.

كما أفادت التقارير أنه الليلة الماضية في اجتماع الطاقم الخاص بعلاج الأوبئة بوزارة الصحة، تم تقديم بيانات أولية عن الانخفاض في وتيرة لقاحات الجرعة الثالثة. على الرغم من عدم وجود انتشار خطير للفيروس في الوقت الحالي، إلا أن هناك زيادة أولية في معدلات العدوى عند المتطعمين بالجرعة الثالثة.