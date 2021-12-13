تقرير: بشكل استثنائي، كوخافي اضاف 500 وظيفة جديدة بسلاح الجو الاسرائيلي وجهاز الاستخبارات

الوظائف الجديدة اضيفت في اطار الاستعدادات التي يجريها الجيش الاسرائيلي للهجوم ضد ايران

افاد موقع "والا" الاخباري ان رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي صادق بشكل استثنائي على اضافة 500 وظيفة دائمة في سلاح الجو الاسرائيلي وفي قسم الاستخبارات العسكرية (امان) وذلك كجزء من تجهيزات محتملة لشن هجوم ضد ايران.

وذكر التقرير انه في بداية كانون ثاني/يناير سيفتتح عام استعدادات الجيش الاسرائيلي للهجوم في ايران، والتي تتضمن بشكل أساسي عددا متنوعا من الخطط الهجومية القابلة للتنفيذ لمهاجمة ايران واليمن، والتي تعرف انها في الدائرة الثانية بالنسبة لاسرائيل، حيث يقوم الايرانيون هناك بانشاء قوات من الممكن ان تشكل خطرا على الجبهة الداخلية في اسرائيل من خلال ارسال طائرات مسيرة.

وذكر التقرير، ان معظم الوظائف سيتم تشغيلها بموجب ميزانية خاصة صادقت عليها الحكومة، وستمنح لسلاح الجو الاسرائيلي الذين يجهز لخطة هجومية واسعة يعمل عليها طواقم طيران في خدمة الاحتياط، وبسبب كثافة التدريبات والاستعدادات سينتقلون الى الخدمة الدائمة.

الجزء الثاني من الوظائف سيخصص الى قسم الاستخبارات - الذي يتطلب منه الكشف عن معلومات هامة تخفيها ايران وايضا لتحديد المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالبرامج الايرانية القائمة مع مرور الوقت بعد حدوث تغييرات، جزء من الوظائف، بالتنسيق مع قسم التخطيط، سينتقل الى قسم العمليات ووحدات اخرى.

وافاد التقرير نقلا عن مسؤولين في قسم العمليات بان حجم النقاشات عن جاهزية الجيش الاسرائيلي للهجوم ضد ايران اتسعت خمسة اضعاف خلال الاشهر الاخيرة مقارنة بالعام الماضي، وتركزت حول الهجوم، لكن ايضا تشمل انشغال بعمليات التفكير، الاوامر العملية، الاستراتيجية وملائمة التسليح والدقة بالتجهيز.

الى جانب الجهود التكنلوجية الاسرائيلية لتعزيز الجهاز الدفاعي، وزارة الامن الاسرائيلية تدرس الفجوات النوعية بين وسائل الجيش الاسرائيلي القتالي والوسائل القتالية التي تطورها ايران، وتنتجها وتشتريها من الدول المختلفة، وفي هذا الاطار تجري الوزارة محادثات سرية متطورة جدا مع الصناعات الامنية لدفع عمليات تطوير وانتاج مضادات متطورة، ونقل الموقع عن مصادر امنية، ان عملية مشابهة تجري في ايران في مجالات الدفاع الجوي والسايبر بهدف الاستعداد لامكانية هجوم.