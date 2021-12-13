شركة الإنترنت الإسرائيلية NSO تدرس امكانية إغلاق القسم الذي يقوم بتطوير برنامج التجسس "Pegasus"

تدرس شركة الإنترنت الإسرائيلية NSO، المعرضة لخطر الإفلاس، إمكانية إغلاق القسم الذي يقوم بتطوير برنامج التجسس "Pegasus"، وحتى بيع الشركة بأكملها، جاء هذا حسب ما ورد الليلة (الإثنين) في بلومبرج.

في الشهر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية الشركة إلى قائمة الشركات التي تتعارض أنشطتها مع المصلحة الوطنية للبلاد.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "معاريف" الاسرائيليّ، قالت الوزارة في بيان إن أربع شركات، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية وشركتان أخريان من سنغافورة وروسيا، دخلت القائمة بسبب أنشطة إلكترونية خبيثة.

ووفقًا للإعلان، فقد تم إضافة الشركات الإسرائيلية إلى القائمة بناءً على أدلة على أنها طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمت هذه الأدوات لإيذاء المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين وموظفي السفارات.