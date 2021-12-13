تقرير: مستشار الامن القومي الامريكي يزور اسرائيل الاربعاء لمناقشة "النووي الايراني"

وتأتي زيارة ساليفان المتوقعه بعد زيارة اجراها وزير الامن الاسرائيلي هذا الاسبوع الى واشنطن

افاد موقع "والا" الاخباري نقلا عن ثلاثة مسؤولين اسرائيليين ان مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان يصل الاربعاء القادم الى اسرائيل وسيجري سلسلة من الاجتماعات حول "الموضوع النووي الايراني"، وذلك على خلفية مخاوف اسرائيل من مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي الجارية حاليا في فيينا بين ايران والدول العظمى.

ومن المتوقع ان يجتمع ساليفان مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الامن بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد، التقديرات هي بأن ساليفان سيزور رام الله وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحسب التقرير رفض البيت الابيض التعقيب على ما ورد اعلاه.

وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس رجع اليوم من زيارة في الولايات المتحدة، اجتمع خلالها مع نظيره الامريكي لويد اوستن ووزير الخارجية انتوني بلينيكن، واوضح غانتس في محادثاته هناك، انه اصدر اوامره للجيش الاسرائيلي لتجهيز خطة هجومية عسكرية ضد المنشآت العسكرية الايرانية.

وقال مسؤولون اسرائيليون بحسب التقرير بان غانتس حصل على انطباع أن لدى الامريكيين استعداد اكثر من الماضي لمناقشة اسرائيل حول قضايا مرتبطة بالاستعداد لعملية عسكرية ضد ايران. عشية زيارة غانتس الاخيرة لواشنطن، سربت وزارة الدفاع الامريكية الى وكالة رويترز بان الولايات المتحدة مستعدة لاجراء تدريبات مشتركة مع اسرائيل حول انشطة عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية.