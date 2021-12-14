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دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد المرافق له الحجر الصحي بعد عودته من الامارات

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القدس يوم الأربعاء ، 14 يوليو ، 2021.
(AP Photo/Maya Alleruzzo)رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القدس يوم الأربعاء ، 14 يوليو ، 2021.

يُطلب من العائدين من الخارج، حتى الذين تم تطعيمهم 3 مرات ضد كورونا، عزلهم لمدة ثلاثة أيام "

وفقا لإجراءات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، دخول رئيس الوزراء والوفد المرافق له في رحلة عودته من الامارات الحجر الصحي وسيقومون بإجراء اختبار PCR آخر غدا الأربعاء.

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وأثبتت إصابة شخص واحد بوباء كورونا في رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي ربطت الامارات وإسرائيل مساء الاثنين.

وفقًا للقيود الجديدة، يُطلب من العائدين من الخارج، حتى الذين تم تطعيمهم 3 مرات ضد وباء كورونا، عزلهم لمدة ثلاثة أيام ويمكن خروجهم من الحجر إذا حصلوا على اختبارين سلبيين لـ PCR ، يتم إجراؤهما في يوم الوصول و بعد ثلاثة أيام.

حتى الآن، تم تحديد 68 حالة من المتحور "أوميكرون" في البلاد، أمس الاثنين، تم الإبلاغ عن أول حالة انتقال محلي، وتخشى وزارة الصحة من انتشار المتحور "أوميكرون" عن كورونا شديد العدوى.

وفقًا لعدة تقديرات، يمكن تسجيل أكثر من 15000 حالة يوميًا في أسوأ سيناريو.